Ростов-на-Дону, 15 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ростовской области подготовили специальные койки для заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в РФ.

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По словам главы региона, на Дону приняты меры для организации обсервации и лечения пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». В частности, подготовлены обсервационные места, а также мельцеровские боксы в инфекционных госпиталях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области зарегистрировано три случая заражения штаммом «Омикрон». В декабре 2021 года был подтверждён случай заражения 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета, прибывшего из Конго. Два незавозных случая заражения «Омикроном» выявили на Дону в январе 2022 года. Штамм выявлен у шестимесячного ребёнка и женщины.