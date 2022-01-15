Азовский район, Ростовская область, 15 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области из-за ураганного ветра и повышения уровня воды на устьевом участке реки Дон подтопило дворы. В населённых пунктах продолжают нести дежурство спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 января.

ГУ МЧС России по Ростовской области Спасатели работают в режиме повышенной готовности

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Спасатели выявили подтопление 45 придворовых территорий на хуторах Обуховка, Донской, Лагутник, Казачий Ерик и Шмат. К утру 15 января информации о подтопленных населенных пунктах нет, вода в жилые дома не заходила. Жалоб от населения в экстренные службы не поступало.

Контролировать обстановку продолжают оперативные группы донского управления МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов в составе 17 человек и восьми единиц техники.

В связи с ураганным ветром силы и средства ГУ МЧС России по Ростовской области работают в режиме повышенной готовности.