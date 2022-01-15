Зимовниковский район, Ростовская область, 15 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за ухудшения видимости ограничено движение общественного транспорта на участке трассы Элиста — Зимовники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

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Ограничения из-за метели были введены вечером 14 января в Зимовниковском районе. Движение общественного транспорта временно запретили на участке с 95-го до 174-го километра. Причиной принятия таких мер стали сильный ветер, снег, метель и ухудшение видимости на дороге до 50 метров.

Уточняется информация об ограничениях на трассах в Ростовской области к утру 15 января.