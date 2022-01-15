Москва, 15 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет включительно стартуют в ближайшее время. Об этом 14 января сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

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Как пояснил учёный, он уже подписал документы, необходимые для проведения исследований, с компаниями, которые будут непосредственно заниматься данным процессом. Исследования, по словам Гинцбурга, стартуют в ближайшее время.

Напомним, что документы на получение разрешения для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет включительно Центр имени Гамалеи подал в Минздрав в конце ноября 2021 года. В начале декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко уточнил, что исследования стартуют в начале 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рекомендовал пожилым людям делать ревакцинацию от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V», а всем остальным категориям населения — вакциной «Спутник Лайт».