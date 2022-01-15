Осло, 15 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Прививки от коронавирусной инфекции разрешено ставить детям в возрасте от 5 до 11 лет в Норвегии при условии получения согласия со стороны их родителей, заявила 14 января журналистам норвежский министр здравоохранения Ингвильд Кьеркол.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вместе с тем она отменила, что власти страны не дают рекомендации о том, что все дети указанного возраста должны быть вакцинированы от COVID-19. Кьеркол отметила, что решение властей Норвегии связано с прививками несовершеннолетним, страдающим от хронических заболеваний или живущим в семьях, где есть лица с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, речь идет и о выезде детей в страны, в которых наблюдается тяжелая ситуация с распространением коронавируса или доступ к медицинским услугам существенно затруднен.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в Греции стартовала вакцинация среди несовершеннолетних от 5 до 11 лет препаратом, который производят американская компания Pfizer и немецкая фирма BioNTec.