Москва, 15 января, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Не менее 729 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Москве с 20 декабря. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе московского мэра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что среди всех проб, которые были исследованы с 6 по 9 января 2022 года и в которых был обнаружен SARS-CoV-2, около 41,7% касались варианта «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России зарегистрированы по меньшей мере 783 случая заражения штаммом «Омикрон». По ее словам, 53% из всех подобных подтвержденных фактов приходятся на город Москва.