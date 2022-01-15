Москва, 15 января, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Для ревакцинации от COVID-19 желательно выбирать российский препарат «Спутник Лайт», но пожилым людям старше 65 лет рекомендуется привиться двухкомпонентным «Спутник V». Об этом рассказал 14 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Ревакцинация — это третья прививка от коронавируса, которую желательно ставить не ранее чем через полгода после второй прививки. Гинцбург рекомендовал всем, кроме пожилых людей старше 65 лет, ревакцинироваться российским препаратом «Спутник Лайт». Людям старше 65 лет, по мнению специалиста, желательно привиться двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Глава Центра имени Гамалеи уточнил, что российский препарат «Спутник V» защищает и от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург выступил против идеи о вводе платной вакцинации от коронавируса.