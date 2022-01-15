Алма-Ата, Казахстан, 15 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Более 2,4 тыс. участников массовых беспорядков, мародёрства и других правонарушений было задержано в Алма-Ате. Об этом 15 января сообщил информационный центр комендатуры города.

Ребров Олег Ночная Алма-Ата

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С начала антитеррористической акции и по состоянию на вечер 14 января в Алма-Ате было задержано 2402 участника массовых беспорядков, подозреваемых в мародерстве, нападениях на силовиков и других преступлениях. Всего было обнаружено и изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.

Напомним, массовые беспорядки начались в Алма-Ате после акций протеста, которые прошли 2 января. Беспорядки сопровождались нападением на силовиков, погромами и массовыми случаями мародёрства. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в страну контингент миротворческих сил.

На настоящее время конституционный порядок восстановлен на всей территории Казахстана, миротворцы ОДКБ завершили свою миссию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Казахстана вылетели 18 самолётов с российскими миротворцами ОДКБ.