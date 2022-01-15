Москва, 15 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В субботу, 15 января, в Москве будет облачно, небольшой снег (местами умеренный), метель, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

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В ночь на 16 января в Москве небольшой снег. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер северо-западный 7−12 м/с, на порывах до 18 м/с, ночью — западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём ожидается в интервале −5… +0 °C, ночью −8… −3 °C.

В воскресенье, 16 января, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −8… −3 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C, порывистый ветер, местами метель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ночь на 15 января ожидается усиление ветра до 20 м/с.