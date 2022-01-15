Красноярск, 15 января, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В субботу, 15 января, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −18… −16 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 09:00 на Театральной площади было — 23 °C.

Ночью с 15 на 16 января ожидается до −23… −20 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость южного ветра 1−6 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 января, в Красноярске до −6… −3 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −13… −10 °C, временами небольшой снег.

В понедельник, 17 января, в Красноярске ожидается до −4… −1 °C днём и до −7… −4 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег).

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается очень сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. На севере Туруханского района ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.

В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве температура воздуха ночью опустится до −38… −30 °C, местами до −41… −37 °C.

15−17 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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