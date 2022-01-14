Минусинск, Красноярский край, , 11:43 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края объявлен режим «чёрного неба».

Небо заволокло тучами Наталия Николаева © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, с 16 часов по местному времени 14 января до 16 часов 17 января в Минусинске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске режим «чёрного неба» объявили с 15 часов 14 января до 15 часов 17 января.

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