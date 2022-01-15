Москва, 15 января, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса не может стать платной, так как этот вариант не предусмотрен законодательством России. Так прокомментировал 14 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС заявление депутата Госдумы Максима Иванова (фракция «Единая Россия»), что правительство РФ якобы хочет сделать вакцинацию от коронавируса платной.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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Гинцбург пояснил, что вакцинация от коронавируса не может стать платной, потому что законодательство РФ не предусматривает такого варианта. По мнению Гинцбурга, Россия — «самая либеральная, максимально приближенная к человеку и создающая максимально благоприятные условия для всех, кто хочет провакцинироваться». Ввод платной вакцинации от коронавируса в будущем, с предварительным изменением в законодательстве, учёный тоже считает маловероятным и ненужным.

При этом специалист уточнил, что если сам человек желает по какой-то причине вакцинироваться на платной основе, то к его распоряжению в стране множество платных клиник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал от Минздрава разъяснить порядок вакцинации подростков.