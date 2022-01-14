Москва, 15 января, 2022, 01:18 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 15 января ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы предупреждает граждан в своём Telegram-канале.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности «С 23:30 14 января по 10:00 15 января в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15−20 м/с».

Ведомство по ЧС Подмосковья также информируют об опасном усилении ветра граждан области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

В сообщении отмечается, что в подобной ситуации пешеходам рекомендуется не приближаться к линиям электропередач, деревьям и шатким конструкциям. Постараться укрыться от непогоды в подходящем здании, помещении метрополитена или подземном переходе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 января в Москве на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.