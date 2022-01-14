Вашингтон, 14 января, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Свои предложения по антироссийским санкциям оформил в виде законопроекта сенатор от Республиканской партии Марк Рубио. Он опубликовал 14 января соответствующее заявление, в котором сказано, что меры эти нужно принять на случай «российского вторжения» на Украину.

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В санкционном списке Рубио фигурируют президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, российский министр обороны Сергей Шойгу.

Санкции также затрагивают «сектора российской экономики», говорится в пояснении, которые российские власти «используют для личного обогащения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России, а также Мишустин, Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и ещё ряд представителей российского руководства уже фигурируют в законопроекте о санкциях, предусмотренных на случай «вторжения России на Украину», представленном в Сенат на рассмотрение.