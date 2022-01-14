Екатеринбург, 14 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Погибшая в городе Таразе уроженка Тавды Свердловской области была ранена пулей в живот. Об этом сообщила журналистам её свекровь.

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По данным Е1.Ru, 26-летняя мать троих детей вышла с работы, закрыла за собой дверь и была ранена. Её подобрали медики скорой помощи, но было уже поздно. Похоронили её 9 января.

Женщина добавила, что её родственницу никто не резал, а выстрел мог быть случайным. Точно этого никто не знает.

«Там стреляли в разные стороны, беспорядки начались неожиданно. Может быть, просто она не заметила стрелявших. Сейчас уже никто ничего не узнает, человека нет», — сказала свекровь погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария К. погибла 6 января. В этот день в городе начались беспорядки.