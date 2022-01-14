Москва, , 20:17 — REGNUM Законопроект, вводящий повышенный транспортный налог на автомобили, стоимостью свыше 4 млн рублей, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авторы обратили внимание на то, что цены на автомобили выросли и «роскошный автомобиль» уже не купишь за 3 млн рублей.

Сейчас владельцы машин за 3−5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Для машин, стоимостью 5−10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10−15 млн рублей и возрастом 10−20 лет — в тройном.

Отметим, что законопроект не нашел поддержки в правительстве, отзыв на инициативу дан отрицательный.

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