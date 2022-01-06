Москва, , 09:52 — REGNUM Наименьших затрат при эксплуатации в России среди автомобилей разных классов требуют модели Lada Xray, Skoda Octavia, Geely Coolray и Renault Duster. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства «Автостат».

LADA Xray Lada.ru

Эксперты оценили затраты на эксплуатацию в России более 150 моделей в 370 модификациях. При расчётах учитывались затраты на страховку, транспортный налог, техобслуживание, топливо и иные связанные с владением автомобиля расходы.

Для усреднения оценок рассматривались автомобили с суммарным пробегом 45 тыс. км. При расчётах ориентировались на водителя со стажем 10 лет, владеющего автомобилем в течение трёх лет.

Среди моделей B-класса самой экономичной моделью стала Lada Xray со средними затратами 7,5 рублей на 1 км пробега. Немного дороже в содержании оказались Lada Granta (7,6 руб./км) и Vesta (7,7 руб./км).

Самым экономичным автомобилем «голь-класса» стала Skoda Octavia (8,8 руб./км). В тройку наименее затратных во владении авто этого класса также вошли Kia Ceed (10,2 руб./км) и Kia Cerato (10,5 руб./км).

В категории компактных кроссоверов B-класса самым экономичным признан Geely Coolray с расходом 9,1 рублей на км. Затраты на содержание Lada Niva Legend и Kia Seltos оказались выше на 0,3 руб./км и 0,4 руб./км соответственно.

Среди моделей класса SUV © самыми экономными моделями стали Renault Duster (8,9 руб./км), Renault Kaptur (9,4 руб./км) и Nissan Terrano (9,8 руб.). Минимальные затраты на эксплуатацию авто сегмента SUV (D) оказались у моделей УАЗ «Патриот» (10,5 руб.), Chery Tiggo 8 Pro (11,5 руб.) и Skoda Kodiaq (11,7 руб.).