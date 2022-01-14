Воронеж, 14 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на ночь 15 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Снегопад

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По информации Воронежского гидрометеоцентра, ночью 15 января на территории региона прогнозируется сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 17−22, местами — 25 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежскую область после 17-градусных морозов пришло резкое потепление — уже к вечеру 14 января температура повысилась до +2 градусов.