Москва, 14 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Инкубационный период штамма коронавируса «Омикрон» составляет от двух до пяти дней, заявила 14 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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Отметив, что штамм «Омикрон» «очень быстро размножается на слизистых верхних дыхательных путей — на слизистой носа, на слизистой горла — гораздо быстрее, чем все его предшественники», Попова заявила:

«Он гораздо быстрее и передаётся, и человек становится опасным и заразным — человек, который встретился с этим вирусом, уже в первые сутки — до того, как он уже сам понимает, что он недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо».

Она пояснила, что именно поэтому «Омикрон» такой заразный, а затем добавим:

«Если раньше мы говорили о том, что в среднем инкубационный период — это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней».

Глава Роспотребнадзора добавила, что подобные же выводы делают «коллеги в других странах, которые раньше встретились в распространением этого вируса». По мнению зарубежных эпидемиологов, заразность COVID-19 «выросла от трёх по семи раз».