Москва, , 04:10 — REGNUM Неуклонный рост закредитованности граждан несет определенные риски для стабильности финансовой системы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Неуклонный рост закредитованности наших граждан никак не соответствует динамике располагаемых ими доходов, а следовательно, несёт в себе определённые риски не только для баланса семейных бюджетов, но и для стабильности всей финансовой системы», — сказал Бахарев.

Он напомнил, что для минимизации таких рисков Госдума уже расширила возможности Банка России по регулированию кредитного рынка: это и расчёт показателей долговой нагрузки, и ограничение предельного значения полной стоимости кредита, и ряд других инструментов.

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Действующий инструмент регулирования, применяемым Банком России, в виде прямых количественных ограничений в отношении отдельных видов кредитов и займов «позволит не только предотвратить накопление заёмщиками рисков, но и замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования», отметил парламентарий.

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