Москва, , 03:00 — REGNUM Центробанк с 1 июля 2022 года может ввести прямые ограничения на потребительские кредиты для банков и микрофинансовых организаций, сообщает ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как следует из информационно-аналитических материалов регулятора, долю потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для МФО — в 35%.

Долей в 25% могут ограничить и объем розничных кредитов банков на срок более пяти лет.

Лимиты будут действовать для всех кредитов и займов, выданных с ПДН свыше 80% вне зависимости от срока, и отдельно в отношении всех кредитов, выданных на срок более 5 лет вне зависимости от ПДН, поясняет регулятор.

В России с 1 января 2022 года вступил в силу закон, который наделяет ЦБ правом на основании решения совета директоров устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты по кредитам (займам) физических лиц, а также устанавливать срок их действия.

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