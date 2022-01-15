Москва, 15 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Неуклонный рост закредитованности граждан несет определенные риски для стабильности финансовой системы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Неуклонный рост закредитованности наших граждан никак не соответствует динамике располагаемых ими доходов, а следовательно, несёт в себе определённые риски не только для баланса семейных бюджетов, но и для стабильности всей финансовой системы», — сказал Бахарев.

Он напомнил, что для минимизации таких рисков Госдума уже расширила возможности Банка России по регулированию кредитного рынка: это и расчёт показателей долговой нагрузки, и ограничение предельного значения полной стоимости кредита, и ряд других инструментов.

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Действующий инструмент регулирования, применяемым Банком России, в виде прямых количественных ограничений в отношении отдельных видов кредитов и займов «позволит не только предотвратить накопление заёмщиками рисков, но и замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования», отметил парламентарий.