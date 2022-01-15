Москва, , 02:30 — REGNUM Некоторые виды помощи регионам России превращаются в мышеловку, в частности, речь идет о кредитах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

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«В беседах с руководителями регионов и министрами финансов я иногда слышу, что некоторые виды финансовой помощи из федерального бюджета превращаются в мышеловку с почти бесплатным сыром», — заявил Смолин.

В качестве примера он привел замену части коммерческих кредитов бюджетными кредитами под низкий процент.

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«Это вроде бы благо, но при этом по коммерческим кредитам регионы выплачивают только проценты, а по бюджетным — и проценты, и тело, то есть выплаты растут. Коммерческие кредиты они могут использовать на развитие региона, а бюджетные обставлены такими ограничениями, что их нельзя использовать ни на развитие региона, ни на социальные программы», — отметил парламентарий.

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