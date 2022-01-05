Москва, , 04:00 — REGNUM Существенно изменить бюджетную политику России предложил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Щапов Duma.gov.ru

«Мы требуем изменить бюджетную политику по следующим направлениям. Прекратить одновременно госдолг и средства в Фонде национального благосостояния. Деньги от нефтяных сверхдоходов должны быть направлены на развитие экономики, на здравоохранение, образование, на адресную помощь беднейшим слоям и самым незащищённым. Заложить в бюджете реальные меры по борьбе с ростом цен на продукты питания и ГСМ», — перечислил Щапов.

Федеральный центр должен вернуть регионам изъятые за последние 10 лет налоговые доходы, чтобы они могли развивать свою экономику, создавать рабочие места, самостоятельно модернизировать социальную сферу, считает парламентарий.

«Без этих изменений страна постепенно зайдёт в тупик и глубокий кризис. Чтобы избежать этого кризиса, нам нужно консолидировать усилия, слушать и слышать друг друга, искать способы совместных действий на благо наших избирателей», — подчеркнул он.

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