Туапсе, Краснодарский край, 14 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Оползень сошёл у федеральной трассы в Туапсе Краснодарского края 14 января, последствия оперативно устранены, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штабе.

Оползень

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Пласт земли сошёл вблизи проезжей части, перекрыл водосток и вырвал деревья с корнями. Для предупреждения их обрушения на трассу деревья пришлось спилить. С места схода оползня вывезен грунт.

Движение автомобилей не прекращалось, автомобилисты объезжали участок через город, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует несколько штормовых предупреждений из-за непогоды — прогнозируются осадки, возможны подтопления.