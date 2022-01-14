Краснодар, 14 января, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлён до 1 марта, сообщили в администрации региона 14 января. Постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В соответствии с документом, до 1 марта на территории Краснодарского края сохраняются все действующие ограничения. В частности, посещение массовых и культурных мероприятий, спортивных объектов, фитнес-центров, объектов общественного питания, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных центров, объектов розничной торговли, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, аптек и продовольственных магазинов для взрослых жителей и гостей возможно лишь при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, либо при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации.

Также государственные служащие допускаются в административные здания при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании, либо при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации.

Отметим, за минувшие сутки в регионе подтверждено 465 случаев заражения коронавирусом.