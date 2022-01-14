Воронеж, 14 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Жителей Воронежа и Воронежской области просят отказаться от купания на Крещение 18−19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Причина — эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

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«Но поскольку невозможно отговорить абсолютно все население от участия в исторически сложившемся мероприятии, все меры безопасности будут выполнены. На традиционных местах проведения купаний будет организовано дежурство спасательных подразделений, медиков, сотрудников полиции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего в регионе оборудуют около 100 мест для купания. МЧС очень рассчитывают на сознательность граждан и напоминают, что купание в необорудованных местах может закончиться трагедией.

Как сообщало ИА, в Воронежской области в 2021 году также просили отказаться от купания на Крещение, однако. По данным спасателей, к прорубям пришли около девяти тысяч человек.