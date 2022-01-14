Москва, 14 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. До семи тысяч может дойти в ближайшие сутки число заболевших COVID-19 в Москве, сообщил 14 января журналистам мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Отметив, что «Омикрон» начинает доминировать среди пациентов с COVID-19, глава города назвал такие новости «серьёзным сигналом» к скачку заболеваемости.

Собянин «Завтра мы увидим официальные данные: рост выявляемости будет где-то порядка шесть-семь тысяч человек, заболевших ковидом».

Он добавил, что роста заболеваемости следует ожидать и после выходных. При этом, отметил Собянин, число тяжело переносящих COVID-19 и количество госпитализаций не увеличивается. Он призвал москвичей и гостей столицы соблюдать антиковидные меры.