Москва, 14 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Москве усилят работу амбулаторного звена городской системы здравоохранения. Об этом 14 января сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подобные меры будут предприняты в целях профилактики распространения нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». По словам вице-мэра, власти ожидают, что эта разновидность коронавируса спровоцирует рост численности больных.

Поэтому в Москве значительно увеличили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. Также в столице расширили спектр доступных диагностических возможностей: помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования — например, взятие анализа крови, а также проведение ЭКГ.