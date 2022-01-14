Москва, 14 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 января, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,96%, до $85,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

M.government.ru Добыча нефти

«В противовес российскому рынку котировки нефти упорно продолжают движение в направлении рубежа $86,60 за баррель, октябрьского максимума, на котором должно быть подтверждено или опровергнуто преодоление долгосрочного нисходящего тренда от 2008 года.

Спрос на нефть остается высоким, а страхи относительно распространения штамма «Омикрон» уже никого не пугают, как не напугала нефтетредеров и плохая статистика по Европе, показавшая дефицит торгового баланса.

Не исключено, что трейдеры потирают руки в надежде на дальнейшее обострение российско-американских отношений и связанные с этим перебои в поставках энергоносителей.

Хотя, скорее всего, просто отыгрывают технические уровни. Вероятно, сегодня на дальнейший рост в преддверии выходных сил у рынка не хватит.

К вечеру котировки могут отступить назад. Но уже в начале следующей недели (17 января) уровень может быть достигнут», — предполагает эксперт.

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