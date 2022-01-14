Москва, , 13:18 — REGNUM Торговая сессия 13 января закончилась для котировок нефти незначительной коррекцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

«Стартовав на отметке в $84,88 за баррель нефти марки Brent, цены доходили до $85,20, но по итогам дня стоимость бочки составила $84,20.

Инвесторы продолжают опасаться влияния штамма «Омикрон» на котировки, но уже в контексте количества заболевших, а не реального урона здоровью.

Растущие масштабы заболеваемости могут серьезно подкосить спрос, и это сдерживает котировки от дальнейшего активного роста, даже несмотря на текущий дефицит более чем в 1 млн баррелей в день по замерам ОПЕК+.

Позитивным моментом для котировок стало снижение коммерческих запасов нефти в США до 413,3 млн баррелей, сократившись на неделю на 4,55 млн баррелей при ожиданиях в 1,85 млн.

Это минимальный уровень запасов с 2018 года. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 2,5 млн баррелей, что говорит о хорошем уровне спроса.

Вместе с этим постепенно продолжается распределение топлива из стратегических резервов — Минэнерго передал компании Shell 870 тыс. баррелей.

Предполагаемый диапазон движения котировок нефти на сегодня составляет $84−86 за баррель Brent», — считает эксперт.

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