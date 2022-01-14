Берлин, 14 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Встреча министра обороны Германии Кристины Ламбрехт с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, посвящённая в том числе России, пройдёт на следующей неделе. Об этом Ламбрехт заявила 14 января на выступлении в бундестаге.

Kuebi Кристина Ламбрехт

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По словам германского министра, встреча состоится в Берлине.

«Разумеется, мы будем обсуждать и российскую агрессию», — сказала Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Западе обвиняют Россию в якобы агрессивных намерениях относительно Украины. Российские власти отвергают такие предположения.

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