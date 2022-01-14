Москва, 14 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Магазин Billa на востоке Москвы может быть временно закрыт из-за нарушения антиковидных правил. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Проверка выявила нарушения в магазине сети, расположенном по адресу: Измайловский бульвар, дом 60/10.

«Сотрудники и посетители магазина находились без масок или носили ненадлежащим образом на подбородке», — рассказали в штабе.

Уточняется, что за подобные нарушения грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В том случае, если будет причинён вред здоровью в результате таких действий, может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.