Брюссель, , 11:52 — REGNUM Североатлантический блок (НАТО) не уверен в намерениях России по поводу Украины. Об этом 14 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет уверенности, что касается намерений России (относительно Украины — ред.)», — сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО якобы видит значительную концентрацию готовых к бою российских сил и потому, по его утверждению, угроза эскалации ситуации на Украине «реальна».

"Поэтому мы предупреждаем, что цена для России будет высокой», — добавил генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что в течение ближайших суток США намерены представить данные о «сценарии» России по Украине.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.