Рим, 14 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Российские власти «хотят доминировать» над своими соседями, прежде всего над Украиной, но НАТО не позволит Москве этого сделать, заявил в интервью итальянской газете La Repubblica в пятницу, 14 января, генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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В Москве, по словам Столтенберга, полагают, что возможность влияния «зарезервирована» только для великих держав, в НАТО так не думают и готовы помогать в «защите демократии», применив (в случае агрессии России против Украины) «экономические, политические и финансовые» инструменты. «НАТО поддержит Украину», — сказал он.

Переговоры с Москвой не позволили сделать «шаг вперед», ситуация остается критической, добавил генсек НАТО.

Как сообщалось ранее, в том же интервью Столтенберг заявил, что в НАТО еще в 2008 году утвердили решение о принятии Украины и Грузии в альянс, но не указали сроков, в которые это принятие произойдет.