Рим, 14 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен «вернуть Российскую империю» на мировую политическую сцену, написал в своей колонке для итальянской газеты La Repubblica в пятницу, 14 января, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

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Еще в 2000 году, придя к власти, Путин говорил о желании «восстановить величие России», но тогда большинство наблюдателей считали эти слова «необходимой корректировочным маневром» после событий 1990-х годов в России, отметил Волкер.

Теперь же Москва пытается «свергнуть» тот «порядок безопасности», который якобы существовал в Европе со времен подписания Хельсинкских соглашений 1975 года, и снова разделить Европу на зоены влияния, утверждает автор.