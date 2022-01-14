Москва, 14 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Влияние пандемии на экономику РФ будет ощущаться даже год-два после ее завершения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявила профессор департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве РФ Надежда Кириллова. Так она прокомментировала высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что период адаптации к вызовам пандемии завершился.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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«Экономическая ситуация, статистические показатели и тенденции их роста вполне отчетливо указывают на стабилизацию положения и, соответственно, адаптацию к пандемии, которая всё еще не закончилась, — сказала Кириллова. — Есть психологический фактор привыкания к новой нормальности и адаптации людей к ней. Многие успели привиться или переболеть, возникло понимание этой болезни и мер предохранения, что также указывает на завершение адаптационного процесса».

При этом, как подчеркнула Кириллова, пандемия продолжает влиять на экономику России не только за счет значительных инвестиций в медицину и строительство новых «ковидных» госпиталей.

«Сказывается и нарушение логистики, снижение доли трудовых мигрантов, рост стоимости труда, изменение структуры торговли, продолжение практики дистанционного образования студентов и школьников. Очевидно, что в 2022 году эти тенденции не исчезнут, а влияние пандемии будет продолжаться до ее завершения и даже еще год-два после, — сказала Кириллова. — На это указывает опыт пандемии испанки начала XX века или более старые примеры средневековых эпидемий чумы, принципиально изменивших экономику и способствовавших росту капиталистических отношений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Мишустина, правительству РФ удалось сохранить макроэкономическую устойчивость, хотя это потребовало существенных дополнительных расходов.