Москва, , 15:10 — REGNUM В настоящее время в Соединенных Штатах стало нормой преследование российских соотечественников и граждан РФ, которые выезжают за рубеж. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров Mid.ru

«К сожалению, в некоторых странах, прежде всего в США, соотечественники подвергаются преследованиям, как и граждане РФ, которые выезжают за границу», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что действия американского правительства по отношению к Координационному совету организаций российских соотечественников (КСОРС), в результате которого эта структура в США вынуждена была приостановить свою работу, а часть ее руководителей из-за угрозы уголовного преследования — уехать на родину, являются неприемлемыми.

«Вот в Америке это стало нормой», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен является опытным и знающим человеком, который умеет слышать.