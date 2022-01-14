Москва, , 14:25 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен является опытным и знающим человеком, который умеет слышать. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (сс) U.S. Department of State

«Я общался несколько раз с Энтони Блинкеном. Он опытный человек, человек знающий и, по-моему, умеющий слышать», — сказал он.

При этом последний раз глава МИД РФ встречался с госсекретарем США в Стокгольме «на полях» встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на уровне министров иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что 3 февраля проведет встречу со своим коллегой из Китая Ван И.