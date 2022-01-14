Москва, 14 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Наращивание военных сил НАТО у российских границ может начаться в ближайшие месяцы, предлогом выступит якобы угроза российского вторжения на Украину. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, с Запада сейчас звучат громогласные заявления о том, чтобы Россия подчинилась требованиям, касающимся её действий с собственными войсками на своей же территории. Есть основания полагать, что «в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ».

Лавров добавил, что НАТО с военной точки зрения активно осваивает территории вступивших в альянс стран. И если Россия предлагает сокращать военное противостояние и уменьшать напряжение в Европе, то Запад действует наоборот.

«Натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, масштаб, количество учений на Чёрном море возросли многократно за последнее время», — сказал глава МИД РФ.

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