Волгоград, 14 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Волгоградской области 14 января выявлено 189 новых носителей коронавируса, что на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 29 районах региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 131 974 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 122 547 человек, из них 104 выписаны за истекшие сутки. В летальной статистике коронавируса в регионе — 5 755 записей.

Получают медицинскую помощь в стационарах и амбулаторных условиях 3 672 пациента.