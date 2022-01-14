Москва, 14 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты используют Североатлантический альянс для достижения своих целей. Об этом 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, НАТО нужна Вашингтону только для того, чтобы сохранять свое влияние на западные страны.

«Когда американцы кивают на НАТО, говоря, что рады бы пообсуждать с нами то, что для нас является главным. Но они говорят: «Но у нас НАТО есть, у нас там ещё есть союзники». Я думаю, что это не вполне честное изложение ситуации», — подчеркнул российский министр.

Он отметил, что США только говорят, что не могут решать без союзников, «но НАТО нужна Вашингтону по большому счету лишь как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада, лишь для того, чтобы сдержать их всех в русле своей политики и замыслов».

Как сообщало ИА REGNUM, в своё время Дональд Трамп, будучи ещё кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявлял, что страны НАТО используют США в своих целях. По его словам, они обманывают США, которые платят слишком большую цену за существование альянса.