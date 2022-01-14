Страсбург, Франция, 14 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Внеочередное заседание с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, которое будет посвящено архитектуре безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины, состоится 17 января в Европейском парламенте (ЕП). Об этом 14 января сообщили в пресс-службе крупнейшей в ЕП политической фракции — Европейской народной партии (ЕНП).

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

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«В понедельник (17 января — ред.) вечером в 20:00 (22:00 мск — ред.) пройдет внеочередное заседание комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности Европейского парламента с участием верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, чтобы обсудить архитектуру безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины и у границ Украины с Россией», — приводит слова представителя пресс-службы ЕНП РИА Новости.

Также он уточнил, что европейские депутаты предложили также организовать дебаты по вопросам безопасности в Европе во время очередной пленарной сессии, стартующей в Стрсбурге 17 января.

«Однако этот запрос был сделан слишком поздно, и на данном этапе представляется сложным изменить уже утвержденную повестку сессии», — добавили в пресс-службе.

Как заявил сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает возможность вступления Украины в НАТО пересечением «красной линии».