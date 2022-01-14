Москва, 14 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Москве уровень атмосферного давления в полдень 14 января составил 719,9 мм ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

"Побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня», — рассказали синоптики.

Прежний минимум был зафиксирован 14 января 1948 года, когда показатель составил 720,5 мм ртутного столба. Синоптики прогнозируют дальнейшее снижение атмосферного давления в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу достигнет уровень атмосферного давления в Москве может достигнуть значения в 716 мм ртутного столба. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.