Москва, , 14:10 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 февраля проведет встречу со своим коллегой из Китая Ван И. Об этом глава МИД РФ сообщил 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Сергей Лавров и Ван И Mid.ru

Как отметил глава МИД РФ, все вопросы российско-китайского сотрудничества будут обсуждаться во время подготовки к визиту президента России Владимира Путина в Пекин и в ходе этого визита.

«Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведем свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня», — сказал он.

При этом ранее Лавров рассказал, что глава Российского государства 4 февраля посетит открытие Олимпийских игр в Пекине и также проведёт там переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве сожалеют о том, что Европейский союз разрушил и зацементировал все механизмы своего взаимодействия с Россией.