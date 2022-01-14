Курск, 14 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Курской области 14 января зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 82 тыс. 979 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 78 тыс. 510 пациентов, в том числе 132 — за последние сутки.

Скончались 2107 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.