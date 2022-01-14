Москва, 14 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности будут возобновлены, это будет зависеть от ответа Белого дома на российские предложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряженности, с желанием создать атмосферу вокруг РФ, в том числе в качестве дополнительного фона для переговоров, которые начались в Женеве, продолжились в Брюсселе и которые, я надеюсь, мы сможем возобновить», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Дипломат добавил, что это будет зависеть от ответа США, конкретного письменного ответа на российские предложения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Москва не позволит спустить переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности в абстрактные дискуссии и ожидает от Вашингтона взрослой реакции в этом вопросе.

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