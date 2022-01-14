Казань, 14 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Татарии с начала эпидсезона выявили 544 случая заражения гриппом — это рекорд за последние годы. Об этом заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Allergiyainfo.ru Грипп

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В республике в 2018 году зарегистрировали 143 случая заражения гриппом, в 2019 году — 18 случаев. В течение 2020 года в Татарии не выявили ни одного случая заражения гриппом, пояснила спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии из-за распространения штамма «Омикрон» готовятся к резкому увеличению заболеваемости коронавирусом.

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