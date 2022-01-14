Казань, , 11:10 — REGNUM В Татарии больше не планируют смягчать ограничения, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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«На сегодня все те ограничения, которые существуют, будут сохранены. Для того, чтобы не усугубить осложнение эпидемиологической ситуации в целом по новой коронавирусной инфекции и по гриппу», — цитирует «Татар-информ» представителя республиканского надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном намерении ввести последующие послабления 11 января рассказывала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

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