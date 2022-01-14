Москва, 14 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Запад может ввести санкции против России за операцию ОДКБ в Казахстане. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Не могу ничего сказать. Мы в режиме ожидания не работаем, мы работаем над конкретными вещами. Но наши западные коллеги способны на все», — сказал Лавров.

Напомним, войска ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана.

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